Bitlis'te, şüpheli araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. R.A. ve M.A. adlı şüpheliler, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.