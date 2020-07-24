Biyoçeşitlilik Nedir, Neden Önemlidir? Biyoçeşitliliğin Önemi Ve Etkileyen Faktörler

Biyoçeşitlilik bir bölge içerisinde bulunan tüm canlıların genlerin, ekonomik olayların oluşturduğu bütündür. Kısaca tüm canlı organizmalar arasındaki değişim anlamına gelmektedir.

Biyoçeşitlilik Nedir?

Doğa üzerinde birçok canlı organizma yaşamaktadır. Bu canlı organizmaların aralarında oluşan değişim biyoçeşitlilik anlamına gelmektedir. Biyoçeşitlilik, diğer adı ile biyolojik çeşitlilik var olan bir bölgedeki tüm türlerin, ekosistemlerin veya genlerin oluşturduğu bütüne verilen addır.

Biyoçeşitlilik canlılarda var olan değişkenlik veya farklılığın, ekolojik yapı ve çevre ile olan etkileşimlerini ifade etmektedir. Biyoçeşitlilik çok duyulan bir kavram olmasa da canlılar için birçok faydası bulunmaktadır.

Biyoçeşitlilik Neden Önemlidir?

Biyoçeşitliliğin önemi oldukça fazladır. Özellikle teknolojik alanda ve tarımda ulaşılan seviyede biyoçeşitliliğin etkisi oldukça fazladır. Biyoçeşitlilik insanların yaşamlarının devam ettirebilmeleri için oldukça önemlidir. Birçok bitki ve hayvan türleri biyoçeşitliliği oluşturmaktadır. Bunlar tarım, hayvancılık, balıkçılık ve eczacılık gibi alanlarda temiz hava ve su olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Bir ülke içerisinde biyoçeşitliliği sağlayan hayvan ve bitki türleri çeşitleri fazla ise, o ülkede ekonomik kazanç da fazla olacaktır. Ayrıca eko sistemi dengede tutması dünyayı daha yaşanabilir hale getirecektir. Böylece insan sağlığını ve çevreyi eko sistemler desteklemektedir.

Biyoçeşitliliğin Önemi ve Etkileyen Faktörler

Ülkemizde biyoçeşitliliğin sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Bu sebeple oldukça önemlidir. Özellikle bitki çeşitliliğinin, hayvan çeşitliliğinin ve ekosistem çeşitliliğinin pek çok yararı bulunmaktadır.

Doğada bulunan bitkiler erozyonu önler ve toprak yoğunluğunu giderirler. Ayrıca doğada bulunan hayvanlara da beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını sağlarlar. Bunlar dışında ormancılık alanlarında da sağladığı faydalar sebebiyle bitki çeşitliliği oldukça önem taşımaktadır.

Hayvan çeşitliliğinde ise hayvanları beslenme, giyim ve tıp alanında kullanılması hayvan çeşitliliğinin önemini bir kez daha göstermektedir. Ayrıca bazı böceklerin bitkiler üzerinde tozlaşmalarını sağlaması ve bitki örtüsünün yaşamını sürdürmesini sağlaması da biyoçeşitliliğin faydalarından bir tanesidir. Diğer taraftan bu böcekler bazı hayvanların besin kaynaklarıdır. Doğada inek, koyun gibi hayvanlar hayvancılık ile ilgili yarar sağlarken, birçok balık türü de balıkçılıkla ilgili yarar sağlamaktadır.

Biyoçeşitliliğin önemi dışında etkileyen pek çok faktörde bulunmaktadır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Fiziki Etmenler: İklim, kara ve denizlerin dağılışı, yer şekilleri, toprak

- Biyolojik Etmenler: İnsanlar ve diğer canlılar

- Paleocoğrafya: Kıtaların kayması ve iklimdeki değişiklikler