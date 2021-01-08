MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
ABONE OL
08.01.2021 - 11:13 | | AA

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında bulunan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 45 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 24 kişiden 23'ü adli kontrol şartı ile 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 21 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 40 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti. Diğer şüphelilerin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.

Kocaeli'de park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulunduKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu. Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Değeri 1 milyon 234 bin TL! 'Farkına varsalar götürürlerdi'

Değeri 1 milyon 234 bin TL! 'Farkına varsalar götürürlerdi'

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet