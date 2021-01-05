MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu
ABONE OL
05.01.2021 - 16:39 | | DHA

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu

13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelileri, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamalarının devam ettiği tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden bazılarının MLKP, THKPC, Kıvılcım, Dev yol gibi örgütlerden poliste kayıtları olduğu öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin İçişleri'nden flaş açıklama
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybettiVan’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da ilginç anlar 'Cezayı kim ödeyecek?' oyunu...

İstanbul'da ilginç anlar 'Cezayı kim ödeyecek?' oyunu...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Şarampole uçtu! Ekipler zorlu uğraşlar sonucu sürücüyü kurtardı

Şarampole uçtu! Ekipler zorlu uğraşlar sonucu sürücüyü kurtardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet