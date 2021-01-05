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05.01.2021 - 14:17 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı düzenlenen gösterilere ilişkin İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması yapıldı.

Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen, sadece 4’ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçemizde 24 farklı adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonlarda; 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahıs gözaltına alınmış, 11 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Polisimiz; her olayda olduğu gibi, dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir.

Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

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