MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin İçişleri'nden flaş açıklama
ABONE OL
05.01.2021 - 10:56 | | AA

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin İçişleri'nden flaş açıklama

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, 'An itibariyle 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var' dedi.

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin İçişleri'nden flaş açıklama

Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın açıklamaları şöyle;

Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.

Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.

Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.

Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çaldıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı bir fabrikadan kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon TL ile 20 gün önce ortadan kaybolup, para ile lüks otellerde kalıp, 4 otomobil ve taksi plakası satın alan muhasebe elemanı A.C.O. ve suç ortakları yakalandı. A.C.O.'nun kaldığı otelde paraları ve eşyaları çarşafla bohça yapıp taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy, Van'da tedavi altına alındı

Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy, Van'da tedavi altına alındı

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

10 kıta İstiklal Marşı sözleri | İstiklal Marşı kim tarafından, kaç yılında yazıldı? İşte İstiklal Marşı'nın notaları

10 kıta İstiklal Marşı sözleri | İstiklal Marşı kim tarafından, kaç yılında yazıldı? İşte İstiklal Marşı'nın notaları

Sıradaki Haber