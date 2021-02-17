Bolu Dağı'nda kar! Etkisini giderek artırıyor

TEM Otoyolu ile D-00 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde gün içinde hafifleyen ve zaman zaman duran kar yağışı, gece saatlerinde yeniden etkili oldu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlerken zorlandı.







