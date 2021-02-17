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17.02.2021 - 00:14 | | DHA

Bolu Dağı'nda kar! Etkisini giderek artırıyor

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

TEM Otoyolu ile D-00 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde gün içinde hafifleyen ve zaman zaman duran kar yağışı, gece saatlerinde yeniden etkili oldu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlerken zorlandı.

Bolu Dağında kar Etkisini giderek artırıyor


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