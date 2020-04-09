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09.04.2020 - 12:52 | | DHA

Bolu'da 140 kişinin karantina süresi doldu!

Bolu’da, yurt dışından geldikten sonra corona virüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 140 kişi, evlerine gönderildi.

Bolu'da 140 kişinin karantina süresi doldu!

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalanlardan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 140 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan corona virüs testleri negatif çıkan 140 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

Daha önce 208 kişinin evlerine gönderildiği yurtta kalan diğer vatandaşlar da 10 Nisan gününe kadar yurttan tahilye edilecek.

 

 

 

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