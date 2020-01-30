MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Boşanma aşamasındaki kocası 'harçlık vereceğim' deyip karısına kurşun yağdırdı!
ABONE OL
30.01.2020 - 13:46 | | İHA

Boşanma aşamasındaki kocası 'harçlık vereceğim' deyip karısına kurşun yağdırdı!

Gaziantep'te 2 çocuk annesi Sibel M, boşanma aşamasında kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kocası Y.M'nin "Çocuklara harçlık vereceğim" diyerek dışarıya çağırdığı Sibel M, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Boşanma aşamasındaki kocası 'harçlık vereceğim' deyip karısına kurşun yağdırdı!

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan ve 11 yıl önce evlenen Sibel M ve Y.M, çifti evliliklerin son 5 yılında ise sürekli tartışmaya başladı. Oto elektrikçi dükkanı bulun Y. M'nin, iş yerini sattıktan sonra başka bir işte çalışmaması ve psikolojik sorunlar yaşaması nedeniyle tartışmaları her geçen gün şiddetlenen çift, 3 ay önce tekrar tartışmalarının ardından anlaşarak boşanmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Sibel M, mahkemeye boşanmak için başvuruda bulanarak, çocukları ile birlikte kendi annesi Döne ve babası Şakir Polat'ın yaşadığı 60. Yıl Mahallesi 126 sokakta bulunan evlerine taşındı.

Boşanma aşamasındaki kocası harçlık vereceğim deyip karısına kurşun yağdırdı

TELEFONLA ARADI GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Tek celsede boşanmak isteyen çiftten Y.M, 29 Ocak Çarşamba sabahı telefonla Sibel M'yi aradı. Telefonu açan Sibel'in annesi Döne P, kızının uyuduğunu ve uyanınca telefonla arattıracağını söyleyince Yunus M, telefonu kapattı. Bunun ardından Sibel M, kayınvalidesi Dilek M'yi SMS mesajı atarak, oğlunun kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

HARÇLIK VERECEĞİM DİYE DIŞARI ÇAĞIRDI

Kayınvalidesinden olumsuz bir durum olmadığını öğrenen Sibel M, boşanma aşamasındaki kocası Y.M'yi, telefonla aradı. Yunus M'nin bir şey konuşmak istediğini ve çocuklara harçlık vereceğini söylemesi üzerine ise Sibel M, evlerinin önüne gelen Yunus M ile konuşmak için 2. kattaki evlerinden çıkarak binanın dış kapısını açtı.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ KURŞUN YAĞDIRDI

Yunus M, kendisiyle konuşmaya gelen Sibel M'ye kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı. Mermilerden 6'sı vücuduna isabet eden Sibel M, Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Yunus M, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

"OĞLUMUN ÖLÜSÜ ÇIKAR CEZAEVİNDEN"

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren gelini Sibel M'nin başında bekleyen kayınvalide Dilek M., oğluna tepki gösterdi. Göz yaşları arasında feryat eden Dilek M, "Çıkmasın, çıkmasın içeriden. İnşallah içeriden çıkamaz. Ölüsü çıksın cezaevinden" diye konuştu.

ÖFKELİ KOCANIN BABASINDAN KADIN CİNAYETİ TEPKİSİ

Sibel M'nin babası Şakir Polat başta damadı olmak üzere tüm kadına şiddet uygulayanlara tepki gösterdi. Kayın peder Özer M, "Bizim öpmeye, sevmeye kıyamadığımız evlatlarımızı birer birer elimizden alıyorlar. Artık lütfen bu dursun. Bu yavrular ne olacak şimdi. Evlatları yetiştirdik, büyüttük, şimdi yoğun bakımda. Yetkililerden artık kadına şiddet konusuna çare bulmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Acılı anne Döne P. ise, "Kızım konuşmak için, koridora indi, inmedi bağrışma, silah sesi duyduk. Baktım kızım vurulmuş. 6 kurşun yedi. Kızımın sağlık durumu hayati tehlikesini sürdürüyor" dedi.

Öte yandan, çiftin olan bitenden habersiz 9 yaşındaki oğlu Berke ve 4 yaşındaki Elif ise 2 gündür ayrı kaldıkları hastanedeki annelerine kavuşma umuduyla bekliyor.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber