Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yaparken 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Bir süredir hafta-sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle 15 ilimizde başlıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...



HAFTA SONU YASAK VAR MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği paylaşımda, "15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." dedi.