05.06.2020 - 12:14 |
Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağına ilişkin aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Konuya ilişkin önemli bir son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı, 6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlama ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.Peki sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yaparken 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Bir süredir hafta-sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle 15 ilimizde başlıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği paylaşımda, "15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." dedi.