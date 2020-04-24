Buğra İsminin Anlamı Nedir? Buğra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Buğra ismi en çok tercih edilen popüler erkek isimlerinden birisidir. Buğra isminin 3 tane anlamı bulunuyor. İsmin kökeni ise Farsçadır. Buğra ismi TDK sözlüklerinde yer almamaktadır.

Buğra Ne Demek?

Buğra, demek büyük erkek deve demektir. İkinci anlamı ise turna sürüsünün önünde uçan turna horozudur. Son anlamı ise harizm hükümdarlarından bir hükümdarın lakabıdır.

Buğra İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Buğra ismi, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde veya suresinde geçmemektedir.

Duygusal bir yapıya sahiptirler. Duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar. Fakat sezgileri de o denli güçlüdür. Sezgileri güçlü olduğundan dolayı olayları önceden tahmin edebilme yetenekleri bulunur. Karşısında ki kişinin tavırlarını ve hareketlerini önceden sezebilir. Hayatta sevgiye oldukça fazla değer verirler. Sevmeyi ve sevilmeyi önemli görürler. Karşı cinsle olan ikili ilişkileri oldukça iyidir. Fiziksel yapıları da gelişmiş kişilerdir. Güçlü ve kudretli kimselerdir.