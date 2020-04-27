Bugünkü Nasıl Yazılır? Bugün Kü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bugünkü Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Bugünkü kelimesidir.



BUGÜNKÜ NE DEMEK: Bugüne özgü, bugün olan, bugün yapılan anlamındadır.

BUGÜNKÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bugünkü mü, bu günkü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bugünkü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bu günkü (Yanlış kullanım)

bu günki (Yanlış kullanım)

bugünkü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bugünkü ders programı çok ağır.”