27.04.2020 - 03:11 |
Bugünkü Nasıl Yazılır? Bugün Kü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bugünkü Kelimesinin Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Bugünkü kelimesidir. Peki Bugünkü kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.
Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Bugünkü kelimesidir.
BUGÜNKÜ NE DEMEK: Bugüne özgü, bugün olan, bugün yapılan anlamındadır.
BUGÜNKÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bugünkü mü, bu günkü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bugünkü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
bu günkü (Yanlış kullanım)
bu günki (Yanlış kullanım)
bugünkü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bugünkü ders programı çok ağır.”
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