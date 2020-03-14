Vapurların bilindik siması, şık giyimli, güzel ses tonlu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan hayata gözlerini yumdu. İBB acı haberi verirken Burhan Pazarlama lakaplı Burhan Demircan kimdir? Kaç yaşındaydı? sorusu sorulmaya başlandı.

BURHAN DEMİRCAN KİMDİR?

Burhan Demircan Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, halk tarafından çok sevilen satıcıydı. Demircan İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlüydü.