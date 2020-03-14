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14.03.2020 - 13:54 |

Burhan Pazarlama lakaplı Burhan Demircan kimdir? Kaç yaşındaydı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ünlü seyyar satıcısı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu üzücü gelişme sonrasında, Burhan Pazarlama lakaplı Burhan Demircan kimdir? Kaç yaşındaydı? sorusu gündem oldu.

Burhan Pazarlama lakaplı Burhan Demircan kimdir? Kaç yaşındaydı?

 

Vapurların bilindik siması, şık giyimli, güzel ses tonlu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan hayata gözlerini yumdu. İBB acı haberi verirken Burhan Pazarlama lakaplı Burhan Demircan kimdir? Kaç yaşındaydı? sorusu sorulmaya başlandı.

BURHAN DEMİRCAN KİMDİR?

Burhan Demircan Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, halk tarafından çok sevilen satıcıydı. Demircan İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlüydü.

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