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13.07.2020 - 11:11 | | DHA

Bursa’da bir kişi mahalle meydanında yeğenini öldürdü!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Salih D. (63), taşkınlık yapan yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Bursa’da bir kişi mahalle meydanında yeğenini öldürdü!

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının oğlu Ahmet Top'un mahalle meydanında taşkınlık yaptığını, burada bulunan marketin camlarını kırdığını duyan Salih D., yanına gitti. Salih D. ile Ahmet Top arasında burada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve gidip av tüfeğini alan Salih D., yeğeni Ahmet Top'a ateş etti. Ahmet Top kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Top'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Salih D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında av tüfeğiyle vurarak öldüren Salih D. (63), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih D., yeğenini neden öldürdüğü sorularını yanıtlamadı.

 

 

 

 

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