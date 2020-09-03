Bursluluk sınavı ne zaman 2020? İOKBS Bursluluk sınavı sınav giriş yerleri nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İOKBS Bursluluk Sınavı için heyecan dorukta. Burs almak isteyen çok sayıda öğrenci bu hafta sonu sınava girecek. Peki, İOKBS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınav giriş yerlerini duyurdu.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ