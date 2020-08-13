13.08.2020 - 13:06 |
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 İOKBS için tarih belli oldu, işte konular...
Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 yılı İOKBS tarihi belli oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfı için uygulanan bursluluk sınavı konuları belli oldu. İşte MEB tarafından yayınlanan bursluluk sınavı tarihi ve konuları...
2020 İOKBS tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarına uygulanan bursluluk sınavı tarihi ne zaman?
2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.