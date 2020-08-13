Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 İOKBS için tarih belli oldu, işte konular...

2020 İOKBS tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarına uygulanan bursluluk sınavı tarihi ne zaman?

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ