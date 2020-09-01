MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı
ABONE OL
01.09.2020 - 16:58 | | AA,DHA,İHA

Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli 'Büşra hemşire'ye yönelik sosyal medya paylaşımı büyük tepki çeken ve Manavgat'ta gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden hakaret ettin" sorusuna, “Ben hakaret etmedim" karşılığını verdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, 'Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim' paylaşımını yaptı. Başkan Yavaş, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büşra hemşireye, Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı

BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN YORUM

Başkan Yavaş'ın açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek yorum yapan bir kullanıcı, Büşra hemşirenin iş akdinin sonlandırılmasını isteyerek, tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, Büşra hemşire ise hesabını kapattı.

Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı

 

BAKAN KOCA'DAN BÜŞRA HEMŞİREYE DESTEK

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Koca da tepki göstermişti: Gözaltına alındı

MANAVGAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşımı yapan kullanıcının Süleyman Kaan Altınok olduğunu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığını tespit etti. Polis tarafından yakalanan Süleyman Kaan Altınok, gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise “Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır" paylaşımında bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından da paylaşıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, hakkında 'tehdit' suçundan yapılan işlemleri tamamlanan Süleyman Kaan Altınok, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Alanya çevik kuvvet polis ekibi de destek amaçlı Manavgat'a geldi. Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen Süleyman Kaan Altınok, gazetecilerin "Neden hakaret ettin" sorusuna, "Ben hakaret etmedim" karşılığını verdi. Altınok, ardından adliyenin yan kapısından binaya alındı. Şüphelinin 'tehdit' suçundan savcı tarafından sorgulanacağı belirtildi.

Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldıSosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat’ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok Manavgat’ta adliyeye çıkarıldı. Altınok, basın mensuplarının, 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna ise 'Ben hakaret etmedim' şeklinde yanıtladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları 2020 nedir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları 2020 nedir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı!

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

22 yaşındaki genç kızın feci sonu!

22 yaşındaki genç kızın feci sonu!

Sıradaki Haber