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31.08.2020 - 17:03 | | DHA

Son dakika! Büşra hemşireye, Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin” dedi.

Son dakika! Büşra hemşireye, Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi. Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

TEPKİ TOPLADI

Twitter'da bir kullanıcı, Başkan Yavaş'ın açıklamasını paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşirenin iş feshini sonlandırmasını istedi. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, 'Büşra hemşire' ise hesabını silmek zorunda kaldı.

'BÜŞRA KIZIMIZLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.

 

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 50 bin TL hibe!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Erdoğan yaptığı kısa açıklamada, "Konuşmamda esnafımızda bazı müjdeler vereceğim." dedi. Daha sonra Giresunlulara hitap eden Erdoğan, "Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek" diyerek güzel haberi verdi.
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