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31.08.2020 - 21:43 |

Son dakika: Bakan Koca da tepki göstermişti: Gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı.

Son dakika: Bakan Koca da tepki göstermişti: Gözaltına alındı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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