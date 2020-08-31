31.08.2020 - 21:43 |
Son dakika: Bakan Koca da tepki göstermişti: Gözaltına alındı
Son dakika haberine göre, sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."
Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 31, 2020
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cpMwd28VMt