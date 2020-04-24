MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı!
ABONE OL
24.04.2020 - 16:59 | | DHA

Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı!

Antalya’da, apartman bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan O.Y (17), kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Anbean görüntülenen yakalanma anının ardından gözaltına alınan O.Y'ye 10 bin TL ceza uygulandı.

Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili devriye gezen ekipler, O.Y'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan O.Y, kaçmaya başladı.

Kaçmayı sürdürürken yola poşet fırlatan O.Y.'yi yakalamak için çok sayıda polis ekibi kovalamacaya katıldı. Kırçiçeği Caddesi'nde motosikleti yol kenarında durduran O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Bu sırada önüne geçen polis, O.Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan O.Y, motosikleti kendisinin çalmadığını, Yiğit isimli bir arkadaşının çaldığını iddia etti. Polis motosikletin sahibine ulaşırken, gözaltına alınan O.Y.'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin TL ceza uyguladı.

Öte yandan, O.Y.'nin yakalanma anı anbean görüntülendi.

 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (24 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı!

Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı!

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı kaça yükseldi? 24 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayıları...

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı kaça yükseldi? 24 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayıları...

Sıradaki Haber