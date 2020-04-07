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07.04.2020 - 10:11 | | DHA

Cami hoparlöründen güldüren anons

Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide hoparlörden Karadeniz şivesiyle "Evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun" dedi. Ermiş'in arkadaşının kayda alıp, sosyal medyada paylaştığı anonstan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Cami hoparlöründen güldüren anons

Rize Fındıklı ilçesi Beydere köyünde yaşayan ve corona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı.

Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri; evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, fuduğu kavurun, oturun evde, dışarıda bir şey yok, hastaluk var" dedi.

Köy halkına iki haberi olduğunu da söyleyen Ermiş, "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç corona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikodu da yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye” diyerek, anonsu tamamladı.

Arkadaşının kayda alıp, sosyal medyada paylaşmasıyla anons görüntüleri ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım, köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anons da ben edeyim, dedim. Anonsumla köylüler, hem eğlendi hem de düşündüler" dedi

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