27.02.2020 - 13:07 | | DHA
Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı geçiş hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Babakale köyü sahilindeki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Annesine çarpan otomobile saldırı anı kameradaSakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı kadının oğlu, sinir krizi geçirip, otomobilin kaportasına vururken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.