MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi
ABONE OL
11.07.2020 - 14:44 | | DHA

Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen (76), tatilini geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi

Bodrum'a tatile gelen CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, bu sabah, yazlığının bulunduğu Geriş Mahallesindeki sahilde serinlemek için denize girdi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'in babası olan ilçenin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen, yüzdükten sonra güneşlenmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra fenalaşan Doğan Taşdelen, yere yığıldı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Taşdelen'in yüksek tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığının bulunduğu belirtildi. Doğan Taşdelen'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya gönderilecek.

Doğan Taşdelen 1989-1999 yılları arasında bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi'nde başkanlık yapmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e taziye telefonu
İsyan ettiren görüntü! "Al çekmişsin işte..."Son dakika gelen habere göre; İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildikten savcılık tarafından sonra serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği

Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı

Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı

Sıradaki Haber