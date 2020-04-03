İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nu anarak adının bir hastaneye verileceği açıkladı.Peki Cemil Taşçıoğlu adı hangi hastaneye verilecek? Okmeydanı Hastanesi'nin adı Cemil Taşçıoğlu mu olacak?

Cemil Taşçıoğlu adı hangi hastaneye verilecek? Okmeydanı Hastanesi'nin adı Cemil Taşçıoğlu mu olacak?

Geçtiğimiz günlerde covid 19 hastalığından kaybettiğimiz Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne vereceğimizi bundan böyle hocamızın adıyla şehir hastanesi olarak anılacaktır.

OKMEYDANI HASTANESİ NEREDE?

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un Şişli İlçesinde, Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan bir devlet hastanesidir. Hastane'nin başhekimliğini Prof. Dr. Hakan Gürbüz yapmaktadır.