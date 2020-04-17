Cerrahi eldivenler gümrükte kaldı

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Ticaret Bakanlığı’na yazdığı yazıda, gümrük işlemlerinde kolaylık gösterilmesi talimatına rağmen, cerrahi eldivenlerin ithalatında müfettiş raporu örnek gösterilerek, kutu üzerinde standart belirtilmediği gerekçesiyle ithalata izin verilmediği bildirildi.

İthalatla ilgili evrakların eksiksiz olmasına, laboratuvar raporlarında “numune EN 455-1 ve numune EN 455-2 veya eşdeğer standartlarına uyan eldivenlerdir” denilmesine ve sistem tarafından “sarı hat” kriterlerinde değerlendirmesine rağmen eldivenlerin memurlarca, daha sıkı kontrol anlamına gelen “kırmızı hatta” yönlendirildiği belirtilen yazıda, “Kutu üzerinde standart belirtilmediği gerekçesiyle eşyaların ithalatı yapılmamaktadır. Malezya menşeli eşyaların üreticisinden, kutuların üzerine bu aşamada standart numarası belirtilmesi mümkün bulunmamaktadır” denildi. Eldivenlerin devlet hastanelerinde kullanılacağı vurgulanan yazıda, kolaylık sağlanması talep edildi.