Çete elebaşı lüks yatında yakalandı

İnternetten yasadışı sanal bahis oynatan bir suç şebekesini belirleyen İstanbul Siber polis ekipleri, altı ay önce başlattığı araştırmalarda, şebekenin KKTC merkezli “Elexusbet” internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynattığını belirledi.



Elebaşı belirlendi



Araştırmalarda, suç örgütünün elebaşının Zeynel B. ve kız kardeşi Esra B. olduğu belirlendi. Çetenin bahis karşılığı elde edilen paraları Kıbrıs’a gönderdiği bilgisine de ulaşılan polis, operasyon düzenleyip 58 şüpheliyi gözaltına aldı.



Yaklaşık 120 milyon liralık hesap hareketi olan şebekenin devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı ve birçok kişiyi mağdur ettiği de tespit edildi.



Şebekenin elebaşları ve yöneticileriyle, canlı destek hattı çalışanları, banka ve ödeme sorumlularını tek tek belirleyen polisin gözaltına aldığı aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu 58 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 220 cep telefonu, 26 bilgisayar, bir tabanca ele geçirildi. Yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 300 bin dolar, 96 bin lira ve bir miktar dövize de el koyan ekiplerin, şebekenin liderini 40 metrelik bir yatta yakalayıp gözaltına aldığı öğrenildi. 3 çete mensubu tutuklanırken, 6 kişi hakkında ev hapsi kararı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.