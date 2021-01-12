Ceza sayısı 51 binden 35 bine düştü

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00’den pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına da vatandaşların büyük oranda uyduğu kesilen ceza işlemlerine yansıdı. İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak Pazartesi’den itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Böylece, aralıkta başlayan yeni tedbirlerden bu yana en düşük işlem sayısı bu hafta gerçekleşti. Cezaların pik yaptığı hafta ise yılbaşını da kapsayan 28 Aralık-4 Ocak arası oldu. Bu tarihlerde 51 bin 152 işlem kayda geçti. Geri kalan haftalarda ise ortalama 37-40 bin arası işleme imza atıldı.

Yılbaşında pik yaptı

Haftalara göre kısıtlama ihlallerine karşı uygulanan işlem sayısı şöyle:

1-7 Aralık: 37 bin 614

7-14 Aralık: 39 bin 146

14-21 Aralık: 38 bin 874

21-28 Aralık: 40 bin 591

28 Aralık-4 Ocak: 51 bin 152

4 -11 Ocak: 35 bin 544