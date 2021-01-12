MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ceza sayısı 51 binden 35 bine düştü
ABONE OL
12.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Ceza sayısı 51 binden 35 bine düştü

Koronavirüs vaka sayısındaki artışın ardından aralıkta uygulanmaya başlanan yeni tedbirler sayesinde vaka sayısında düşüş olduğu belirtiliyor. Günlük 30 bine ulaşan vaka sayısı 10 binin altına gerilerken, vefat sayısı da 250’den 180’in altına düştü.

Ceza sayısı 51 binden 35 bine düştü
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00’den pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına da vatandaşların büyük oranda uyduğu kesilen ceza işlemlerine yansıdı. İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak Pazartesi’den itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Böylece, aralıkta başlayan yeni tedbirlerden bu yana en düşük işlem sayısı bu hafta gerçekleşti. Cezaların pik yaptığı hafta ise yılbaşını da kapsayan 28 Aralık-4 Ocak arası oldu. Bu tarihlerde 51 bin 152 işlem kayda geçti. Geri kalan haftalarda ise ortalama 37-40 bin arası işleme imza atıldı.

Yılbaşında pik yaptı

Haftalara göre kısıtlama ihlallerine karşı uygulanan işlem sayısı şöyle:

1-7 Aralık: 37 bin 614

7-14 Aralık: 39 bin 146

14-21 Aralık: 38 bin 874

21-28 Aralık: 40 bin 591

28 Aralık-4 Ocak: 51 bin 152

4 -11 Ocak: 35 bin 544

 

Milliyet'te Gündem (12 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Korkunç olay! Çocuğunun gözü önünde iple boğuldu...

Son dakika: Korkunç olay! Çocuğunun gözü önünde iple boğuldu...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Sahile gelenlerin korkulu rüyası oldu! 1 haftada 5 kişi...

Sahile gelenlerin korkulu rüyası oldu! 1 haftada 5 kişi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet