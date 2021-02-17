17.02.2021 - 10:31 | | AA
Cezaevinden izinli çıktı, otomobil çalınca yakalandı!
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli çıkan bir kişi, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Öte yandan yakalanan şahsın evinin bodrumunda bulunan çalıntı otomobile, başka bir aracın plakalarının takıldığı belirlendi.
Antalya E Tipi Açık Cezaevi'nden izinli çıkan M.K. (56), evinin bulunduğu Çanakkale'ye geldi.
Barbaros Mahallesi Köknar Sokak'ta bir aracı çaldığı öne sürülen M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce takibe alındı.
Takip sonucu yakalanan M.K'nin evinin bodrumunda bulunan çalıntı otomobile, başka bir aracın plakalarının takıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.