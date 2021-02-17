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17.02.2021 - 10:31 | | AA

Cezaevinden izinli çıktı, otomobil çalınca yakalandı!

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli çıkan bir kişi, Çanakkale'de otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Öte yandan yakalanan şahsın evinin bodrumunda bulunan çalıntı otomobile, başka bir aracın plakalarının takıldığı belirlendi.

Cezaevinden izinli çıktı, otomobil çalınca yakalandı!

Antalya E Tipi Açık Cezaevi'nden izinli çıkan M.K. (56), evinin bulunduğu Çanakkale'ye geldi.

Barbaros Mahallesi Köknar Sokak'ta bir aracı çaldığı öne sürülen M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce takibe alındı.

Takip sonucu yakalanan M.K'nin evinin bodrumunda bulunan çalıntı otomobile, başka bir aracın plakalarının takıldığı belirlendi.

Cezaevinden izinli çıktı, otomobil çalınca yakalandı

Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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