Çiçekli Bitkiler Nelerdir? Çiçekli Bitkilerin Özellikleri Ve Üreme Sistemi

Doğada hem çiçekli bitkiler hem de çiçeksiz bitkiler olarak iki farklı tür bulunur. Bitkiler üreticiler olarak da bilinmektedir. Fotosentezi kullanarak besin kaynağı oluştururken aynı zamanda kendi kendine üreyebilen doğanın en önemli canlıları arasında yer alır. Aynı zamanda fotosentez üzerinden ürettikleri oksijen, insanların yaşamını devam ettirebilmesi noktasında en önemli potansiyeli teşkil etmektedir.

Çiçekli Bitkiler Nelerdir?

Erkek ve dişi organları açık şekilde gelişmiş olan, bir tohum teşekküllü olarak bilinen türler çiçekli bitkiler olarak bilinir. Diğer taraftan tohumlu-çiçekli bitkiler olarak da tabir edilmektedir. Aynı zamanda çiçekli bitkiler açık tohumlu ve kapalı tohumlu şekilde 2 ayrı kategori üzerinden ele alınır. Farklı özellikleri ve üreme potansiyeline sahip olarak, doğanın birçok farklı yerinde rengarenk çiçeklerin açmasına imkan verirler. Bu konuda oldukça fazla seçenek dahilinde çiçekli bitkilerin olduğunu söylemek mümkün.

Çiçekli Bitkilerin Özellikleri

Çiçekli bitkiler ile beraber çiçeksiz bitkilerin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler beslenme ve üreme ile beraber daha birçok farklı konu hakkında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu açıdan söz konusu çiçekli bitkiler olduğu zaman öne çıkan belli başlı bazı özellikleri yer alır.

- Üreme organları bulunan çiçekleri vardır,

- Kök ve gövde ile beraber yaprakları bulunur,

- Eşeyli üreme ile çoğalırlar,

- Gövde ve yaprak kısımlarında iletim borularına sahiptirler,

Bu özellikleri ile beraber çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkilerden ayrılmaktadırlar. Bu doğrultuda çiçekli bitkiler aynı zamanda tohumlu bitkiler olarak da tabir edilmektedir. Tohum ise ileride gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağı olan yani embriyoyu taşıma görevi üstlenmektedir.

Çiçekli Bitkilerin Üreme Sistemi

Çiçekli bitkilerin üreme sistemleri çiçeksiz bitkilere göre farklılık gösterir. Bu durum tohum üzerinden gerçekleşir. Özellikle erkek ve dişi üreme organları ile beraber düzenli olarak sistematik üreme potansiyeli teşkil ederler. Bu doğrultuda tohum ileri dönemde embriyoyu taşımak için önemli bir görev ele alır. Belli başlı kısımları üzerinden çiçekli bitkiler üreme sistemine sahiptir.

- Çanak yaprak,

- Taç yaprak,

- Erkek organ,

- Dişi organ,

Bu dört farklı kısım üzerinde çiçekli bitkilerin üreme sistemi oluşur. Böylece bitkiler tohum aracılığı ile üreme işlemini gösterirler ve buna bağlı olarak düzenli bir çalışma potansiyeli oluştururlar.