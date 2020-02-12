Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi

Olay, 11 Nisan 2018 tarihinde, Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkisinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan Salih Avcı ile Hasan Borucu (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Avcı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Hasan Borucu ile beraberinde bulunan kardeşi Hakan Borucu (25), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (25) ateş etti. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ve Hakan Borucu yaralandı.

KAVGA, YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA MESELESİNDEN ÇIKTI

Gözaltına alınan Salih Avcı, savcılıktaki ifadesinde, Suriyeli işçi çalıştırmasını istemeyen ve kendisine, "Bu işçileri burada istemiyoruz" dediklerini öne sürdüğü Hasan Borucu, Hakan Borucu ve Ahmet Memiş ile daha önce de tartıştıklarını anlattı. Avcı, olay günü Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in evine geldiğini, aralarında aynı nedenle tartışma çıktığını ifade etti. Tartışma sonrası tarafları korkutmak amacıyla tabancayla birkaç el ayaklarına ateş ettiğini ileri süren Salih Avcı, Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in daha önce oğlu Ahmet Avcı'yı (31) dövdüğünü, kendisini de dövecekleri korkusuyla ateş ettiğini iddia etti. Salih Avcı, tutuklanırken, oğlu Ahmet Avcı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Salih Avcı ve 20 yıl hapis istenen Ahmet Avcı'nın yargılanmasına Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Salih Avcı'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Avcı ile öldürülen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ın yakınları, olayda yaralanan Ahmet Memiş ve Hakan Borucu hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Salih Avcı'nın Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ı öldürmekten 2 kez ömür boyu, Hakan Borucu ve Ahmet Memiş'i öldürmeye teşebbüsten de 36 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, verilecek cezada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı esas hakkındaki görüşünde tutuksuz sanık Ahmet Avcı hakkında ise kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunamadığını belirterek, beraat kararı verilmesini isteditalep etti