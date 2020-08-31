Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye rekor kırıyor! 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Sisal Şans ile yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto çok daha fazla kazandırıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun 29 Ağustos'ta gerçekleşen son çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 56 milyon 934 bin 418 TL. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da canlı olarak millipiyangoonline.com'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenler bayilerden ya da online olarak saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama imkanına sahip.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.