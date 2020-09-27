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27.09.2020 - 01:43 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 26 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazanan rakamlar...

Çılgın Sayısal Loto 26 Eylül 2020 tarihli çekilişi canlı yayında tamamlandı. Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Oyunsevelerin heyecanla beklediği 26 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 26 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar 9, 14, 41, 44, 49, 80 ve joker 38 oldu. İşte 26 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. 26 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı.  Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 64 milyonu geçti. Merakla beklenen 26 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu.

26 EYLÜL 2020ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 26 Eylül çekilişinde kazanan numaralar 9, 14, 41, 44, 49, 80 ve joker 38 oldu.

26 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 26 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı İşte kazanan rakamlar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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