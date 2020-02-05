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05.02.2020 - 13:46 |

Çırıhta tarifi ve malzemeleri | Çırıhta nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait?

Çırıhta tarifi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Çırıhta konusunda maharetlerini sergileyecek. Gün sonunda kayınvalideler kendi gelinlerinin yaptığı Çırıhta tatlısını tahmin edip en yüksek puanı kendi gelinlerine vermeye çalışacak. Peki Çırıhta nedir, nasıl yapılır? Çırıhta malzemeleri nelerdir?

Çırıhta tarifi ve malzemeleri | Çırıhta nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Çırıhta tatlısı yapıyor. Rize'ye özgü bir lezzet olan Çırıhta, Lokma'ya benzer bir hamur tatlısı olarak biliniyor. Hamur kızartıldıktan sonra reçel dökülerek yenen Çırıhta bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler tarafından yapılıyor. Kayınvalideler gün sonunda en güzel Çırıhta tatlısını yapan gelinlerine en yüksek puanı vermek için yarışacak. Peki Çırıhta nedir, malzemeleri nelerdir? Çırıhta tatlısı hangi yöreye ait bir lezzet?

ÇIRIHTA MALZEMELERİ

1 bardak su

1 su bardağı un

Sıvı yağ kızartmak için,

12 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karbonat

4 yemek kaşığı çilek reçeli

4 yemek kaşığı portakla marmeladı

ÇIRIHTA YAPILIŞI:

Bir kabın içine su tuz ve karbonat konularak eriyinceye kadar karıştırılır.

Sonrasında un yavaş yavaş ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir.

Tavaya sıvı yağ konulup ısıtıldıktan sonra bir kaşık yardımı ile hazırladığımız hamur istediğimiz şekilde akıtılır.

Altlı üstlü güzelce kızartma işlemi yapılarak servis edilir.

Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
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