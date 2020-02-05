Çırıhta tarifi ve malzemeleri | Çırıhta nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Çırıhta tatlısı yapıyor. Rize'ye özgü bir lezzet olan Çırıhta, Lokma'ya benzer bir hamur tatlısı olarak biliniyor. Hamur kızartıldıktan sonra reçel dökülerek yenen Çırıhta bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler tarafından yapılıyor. Kayınvalideler gün sonunda en güzel Çırıhta tatlısını yapan gelinlerine en yüksek puanı vermek için yarışacak. Peki Çırıhta nedir, malzemeleri nelerdir? Çırıhta tatlısı hangi yöreye ait bir lezzet?

ÇIRIHTA MALZEMELERİ

1 bardak su

1 su bardağı un

Sıvı yağ kızartmak için,

12 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karbonat

4 yemek kaşığı çilek reçeli

4 yemek kaşığı portakla marmeladı

ÇIRIHTA YAPILIŞI:

Bir kabın içine su tuz ve karbonat konularak eriyinceye kadar karıştırılır.

Sonrasında un yavaş yavaş ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir.

Tavaya sıvı yağ konulup ısıtıldıktan sonra bir kaşık yardımı ile hazırladığımız hamur istediğimiz şekilde akıtılır.

Altlı üstlü güzelce kızartma işlemi yapılarak servis edilir.