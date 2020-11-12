MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi
ABONE OL
12.11.2020 - 09:10 | | DHA

Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erzurum Valiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Anne ve babaları ile birlikte Palandöken'e çıkan Rüzgâr Akyüz (2), Ayaz Akyüz (3) ve Nil Arda Kaya (4) diktikleri ilk fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi.

Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi

Kış turizminin gözde mekânlarından 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 700 rakımında düzenlenen fidan dikimine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daire müdürleri, orman personeli ve vatandaşlar katıldı. Tören alanına otobüs ve özel araçları ile çıkan davetliler görevliler tarafından taşınan yüzlerce çam ve ladin fidanlarını toprakla buluşturdu. Vali Okay Memiş, zirvesi karla kaplı Palandöken'in eteklerini ormana çevireceklerini belirterek hedeflerinin 2 yıl içinde 5 milyon fidanı toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

Palandöken'de fidanların dikildiği yere annelerinin yardımı ile çıkan Rüzgâr, Ayaz ve Nil hayatlarında ilk kez bir fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi. Fidan dikimine orman mühendisi olan eşi ve iki çocuğu ile birlikte geldiğini söyleyen Kadriye Akyüz şunları söyledi:

"Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Fidan dikimine ailece katıldık. Daha yeşil bir Türkiye ve dünya hayaliyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidanları toprakla buluşturduk. Bu bayramla Palandöken'i yeşillendireceğiz. Çocuklarım Ayaz ve Rüzgâr komşumuzun kızı Nil ile birlikte ilk fidanlarını dikti ve bu fidanlara da Cumhurbaşkanımızın ismini verdiler. Umarım ormanlarımız yaşar ve her taraf yemyeşil olur" diye konuştu.

 

5 bin yıldır tüketiliyor! Kilosu 10 lira...Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde keçiboynuzu üretimi arttı. Çerezlik olarak tüketilebilen, besin değeri yüksek keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8- 10 lira arasında alıcı buluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzunun 4 kilosundan 1 kilo pekmez yapılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Tarihte ilk kez...

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Tarihte ilk kez...

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Sigara yasağı nerelerde var? Kamuya açık alan nedir, hangi illerde sigara yasağı uygulanıyor?

Sigara yasağı nerelerde var? Kamuya açık alan nedir, hangi illerde sigara yasağı uygulanıyor?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet