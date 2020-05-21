Çocuklar ikinci kez çıktı

Ankara’nın Kuğulu Park’ta bazı çocuklar arkadaşlarıyla bir araya gelmenin tadını çıkardı kimileri de parklarda bisiklet sürdü, paten kaydı. İzmir’de bazı çocuklar, sahil kenarında denize girdi. Muğla Valisi Esengül Civelek, çocuklar için valilik bahçesini açtı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Adana’da ise çocuklar yine sulama kanallarına girdi. Eskişehir’de Kanlıkavak Parkı’nı dolduran çocuklar ise bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Yozgat’ta çocuklarını parka getiren Esra Akgül, “İzin saatinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu saatlerde güneş tepede. 15.00’ten sonra olması daha iyi olur diye düşünüyorum. O konuda bir düzenleme yapılırsa iyi olur” diye konuştu.