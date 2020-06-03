Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Planlı adımlarla ilerliyoruz.

Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık.

Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır.

Dünyanın şu anki refah düzeyi 6 ay öncesinden çok geriye düşmüştür.

Ülkemiz bu süreci çok az hasarla yaşayan nadir ülkelerden olmakla birlikte şartlardan elbette etkilenmiştir.

Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için tümüyle güvenli şartları hazırlamış olmalıyız.

Yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.

Tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür.

Normal şartlara dönmediğimizi ancak planlı şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.

Tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha fazla yayılma imkanına ulaşacağı açıktır.

Evden çıktığımızda maskemizi mutlaka takacağız insanlarla aramızda 1.5 metre mesafe koyacağız. El temizliğine daha fazla önem vereceğiz.

Tedbirler sadece şahsınızla ilgili değildir. Tedbirler her gün karşımıza çıkan vaka tablosundaki sonuçlarla yakından ilgilidir.

Normalleşme sürecinin hayat tarzına bildiğiniz gibi kontrollü sosyal hayat adı verildi.

Covid-19 salgını sebebiyle bugüne kadar 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Hiçbirimiz tedbirlerde daha başarılı olsaydık vefat sayımız değişmezdi diyemeyiz.

Restoranlar açıldı, masalarda 3 kişi oturmamalıyız.

Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın.

İkinci dalga beklemiyoruz. Bunda kontrollü sosyal hayatı uygulamaya geçirmemizin rolü büyük.

AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor.

Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız için gerekli rehberi yayınladık.

Evimizin dışındaki hayatımızın adı kontrollü sosyal hayattır.

Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir.

Bu savaşı kazanacağımıza inancımız tamdır. Zaferimizin büyüklüğünü ne kadar erken olacağına bağlıdır. Kara görülmüştür deniz durgun değildir.

GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Toplam 52 bin 305 test yapıldı. Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 166 bin 422, can kaybı 4 bin 609 oldu. Son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu.

SORU CEVAP

Aşı ve ilaç konusunda Türkiye'de şu an 22 üniversite ve merkezin çalışması var.

65 YAŞ VE ÇOCUKLARA KISITLAMA

Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz.

Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

Otobüs veya minibüslere veya şehirler arası ulaşımda dahil olmak üzere var olan kurallar ve sayılar dışında vatandaşımızın zorlamaması gerekiyor. Bu anlamda birbirimizi de uyarmamız gerekiyor.

Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Plazmadan ise fayda görüyoruz.

Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Sahada 6 bine yakın ekibimiz filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bu vakalarımız ise genelde bildiğiniz gibi 5.6 gün. Biz 6 ya da 7 gün sonra bulaşı görüyoruz. Bir hafta öncesinin tablosu gibi değerlendirilebilir.

Sınavlarla ilgili özellikle uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi. Özellikle gençlerimiz için maskeli girmelerini sırasına oturduğunda eğer mesafe kuralı da uygun sağlandıysa maskenin çıkarılmasını Bilim Kurulu uygun görmüş oldu.

Özellikle Suriye sığınmacılarımızda da olağanüstü covid oranının olmadığını biliyoruz.

Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."