22.04.2020 - 15:59 | | DHA
Corona virüsten hayatını kaybeden Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi
İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüp'teki aile sağlık merkezine verildi.
Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti.
Dr. Yavuz Kalayc adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmişCüneyt Özdemir, Türkiye'deki corona virüs ölümleriyle ilgili New York Times'ın yaptığı habere sosyal medya kanalından tepki gösterdi. Özdemir, ‘Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz’ dedi