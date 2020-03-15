Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide çıktı? Corona Virüsü hangi ilde göründü? Sağlık Bakanı açıkladı

Dünya çapında birçok ülkede görünen ve 150 bini geçen vaka sayısı Türkiye'de de başgösterdi. Son dakika haberlere göre corona virüsü ile ilgili milyonlarca vatandaş araştırmada bulunuyor. Corona virüsünün ülkemizde görünmesinden sonra hangi şehirde olduğu ve kaç kişide göründüğü büyük merak konusu oldu. Peki corona virüsü Türkiye'de kaç kişide çıktı? Corona virüsü hangi ilde göründü? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması...

CORONA VİRÜSÜ TĞÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE ÇIKTI?

VAKA SAYISI 6 OLDU

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez"

CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE GÖRÜNDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum."