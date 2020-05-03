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03.05.2020 - 19:33 | | İHA

Corona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Edirne’de yeni tip corona virüs tedavisi sonrası iyileşen doktor Şevket Hüseyin Akpınar, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Corona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde görev yapan Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, korona virüs tanısı konulmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır tedavi uygulanan ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar’ın taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık çalışanları, meslektaşı Akpınar’ı tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. Akpınar da kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak Türkiye'de son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Son 24 saatte 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu.
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