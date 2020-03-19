Corona virüsünden nasıl korunulur, belirtileri nelerdir? Covid-19 yüksek ateş belirtisi ile mi başlar?

Corona virüsü belirtileri konusunda araitırmalar devam ediyor. Özellikle Türkiye'de dün açıklanan yeni vakaların ardından sayı 191'e yükseldi. Türkiye'de Covid-19 nedeniyle iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Çin'de yeni vakalar görülmezken corona virüsü salgını kontrol altına alındı. Corona virüsünün yeni merkez üssü olan Avrupa'da ise senaryo her geçen gün kötüleşmeye devam ediyor. İtalya'da ölümlerin sayısı 3 bine yaklaşırken İran'da ölü sayısı 1.135'e çıktı. İspannya'da ise 638 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İspanya'nın ardından en fazla ölüm ise Fransa'da yaşandı. Peki Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002 - 2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Kovid - 19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor. SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık 8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Kovid-19 ise şimdiden 200 bin kişiye bulaştı ve yaklaşık 7.500 bin kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tip koronavirüsün SARS’tan en büyük farkı vücuda farklı şekilde tutunması.

Zira SARS, sağlıklı insanlarda fazla bulunmayan ‘ACE2’ isimli bir proteine tutunuyordu. Bu proteinin sağlıklı kişilerde fazla olmaması, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemişti.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

SARS, MERS ve son dönemde ortaya çıkan salgına neden olan virüsün kaynağının insanlar değil, hayvanlar olduğu düşünülüyor.

Birçok hayvanda tehlikeli virüsler bulunabiliyor. Ancak bunların insana geçmesi çok ender görülen bir durum.

Warwick Üniversitesi Yaşam Bilgisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Andrew Easton, "Birçok durumda, canlı türleri arasında engeller vardır ve virüs de bu engelleri aşamaz" dedi ve ekledi:

"Ancak, bazen bağışıklık sisteminizin çok zayıf olması ya da virüsün bir şekilde bu engeli aşmasını sağlayacak bir başka önemli etkenin söz konusu olması halinde bu tarz münferit vakalar görülebilir."

Virüsün başka bir canlı türüne sıçrama süreci genellikle mutasyona uğramasıyla başlıyor.

Easton, "Girdiği yeni bedende düzgün bir şekilde büyüme fırsatını yakalayabilmesi için bir şekilde değişime uğraması gerekir" dedi.

Bir koronavirüs türünün insanlara geçtiği bu ender durumlarda işler çok ciddi bir hal alabiliyor.

Ancak bu durum, koronavirüs türlerinin tamamının çok tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Bu virüsün daha az zarar veren türleriyle insanlar neredeyse her an karşılaşıyor.

Bununla birlikte, bir canlı türünden diğerine sıçrayabilen virüsler özellikle öldürücü bir nitelik taşıyor.

CORONA VİRÜSÜ DİĞER VİRÜSLERDEN NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Prof. Dr. Easton, "Bir virüs, canlı türleri arasında sıçrama yaptığında, bundan sonra neler yapabileceğini önceden tahmin etmek mümkün değil. Ancak, girdiği yeni türün içinde kendine özgü bir yaşam alanı oluşturur ve bu sürecin erken aşamalarında etkileri de çok ağır olur" dedi.

Bu durum, koronavirüsün hayvanlardan insanlara aniden sıçramasıyla birlikte bağışıklık sistemimizin de bu türle daha önce hiç mücadele etmemiş olduğu için çok zayıf ve bizim de çok hassas bir halde olmamızdan kaynaklanıyor.

Grip türleri canlılar arasında geçiş yaptığında da benzer bir sorun ortaya çıkıyor.

Easton, "Su kuşlarından insanlara geçen grip salgınında, esas kaygı insanlara sıçradığında hastalığın şiddetinin çok yüksek olması" dedi.

Tarihte görülen en kötü grip salgını 1918-1919 yıllarında oldu ve bunun da kuşlardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bu salgın sırasında 50 milyon kişi öldü.

Şu andaki koronavirüsün bu düzeyde bir can kaybına yol açacağına dair herhangi bir gösterge yok. Ancak daha önce hayvanlardan insanlara geçerek büyük bir salgına yol açan virüslerin görülmesi tıp dünyasında derin kaygılara yol aşmıştı.

CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Corona virüsü konusunda herkes kendince tedbirler almaya çalışsa da sosyal medyada veya dilden dile dolaşan hurafelerde oldukça fazla. Bunlar arasında kelle paça çorbası içmek sarımsak yemek gibi bazı yanlış bilgiler geliyor. Corona virüsünden korunmak için henüz kesinleşmiş mucizevi bir yiyecek bulunmuyor.

Bir diğer konu maske kullanımı; Maske kullanımı konusunda uzmanlar sağlıklı bireylerin maske kullanmasını kendileri için daha fazla tehdit oluşturduğunu söylüyor. Maske takıldığında orada biriken partiküller bireyin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlarda takılan maskede daha kolay kalıcı olabiliyor. Dışarıdan gelecek virüsler ise nemli olan maskelere daha kolay yapışabileceği için sağlıklı bireylerin maske kullanımı iki kat daha fazla risk teşkil ediyor!

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar

CORONA VİRÜSÜ NE KADAR ÖLÜMCÜL?

WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:

%81'i hafif atlatıyor

%14'ü ciddi geçiriyor

%5'i ağır hastalanıyor

Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.