Cuma günü hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelerde göre; Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya) önümüzdeki 3 saat içerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın (Cuma) akşam ile Cumartesi (07.03.2020) öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı



ANKARA 4°C, 13°C Çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı