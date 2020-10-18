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18.10.2020 - 20:18 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan yayımladı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ersin Tatara tebrik mesajı

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