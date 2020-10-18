Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.