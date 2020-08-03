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03.08.2020 - 11:21 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'dan güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35'lik küçülme görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'dan güzel haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere memleketi  Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen Taha Sis'in tedavi süreci devam ediyor.

Hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden minik Taha, yapılacak  tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek.

Taha Sis, kardeşi Ömer Asaf, annesi Azine ve babası Rıfat ile 6,5  aydır tedavi için geldiği İstanbul'da yaşıyor.

Yapılan tedavilerin ardından Taha Sis'in göz sinirleri üzerine baskı  yapan tümörün mayıs ayında yüzde 15 küçülmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte  yüzde 20'lik daha küçülme gerçekleşti.

Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle  iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dedeciğim" diye seslenen Taha,  videoda, "Tayyip Dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki  varsın. Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜMÖRÜN KÜÇÜLMESİYLE, 3 ADIM KADAR ÖNÜNÜ GÖREBİLİYOR"

Anne Azine Sis, doktorların verdiği müjdeli haberin ardından çok mutlu olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken  önündeki basamağı göremiyordu. Biraz görebilen gözünden sadece bir adım kadar  ötesini görebiliyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor.  Yürürken bu rahatlığı yaşıyor. İnşallah tümör tamamen küçülür."

 

 

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