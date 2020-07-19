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19.07.2020 - 23:12 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Özel uçakla saat 22.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından karşılandı.

Oktay, yarın törenlerin ardından Ada'dan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTCde

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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