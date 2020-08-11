Olay, saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda Etiler Mahallesi, YÄ±ldÄ±z Ã‡iÃ§eÄŸi Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, daha Ã¶nceden aralarÄ±nda husumet bulunan ve sokakta korsan otoparkÃ§Ä±lÄ±k, deÄŸnekÃ§ilik yapan iki kiÅŸi arasÄ±nda araÃ§ park etmek yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi Ã¼zerinde bulunan silahla ateÅŸ ederek diÄŸer korsan otoparkÃ§Ä±yÄ± yaraladÄ±.

SÄ°LAHLI SALDIRGAN TAKSÄ° Ä°LE OLAY YERÄ°NDEN KAÃ‡TI

KavganÄ±n ardÄ±ndan yaya olarak kaÃ§an silahlÄ± saldÄ±rgan ardÄ±ndan taksiye binerek kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rgan kaÃ§arken bir otomobile de zarar verdi.Â

OLAY YERÄ°NDE Ã‡OK SAYIDA KOVAN BULUNDU

SilahlÄ± kavganÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. BacaÄŸÄ±ndan yaralanan korsan otoparkÃ§Ä± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemede olay yerinde Ã§ok sayÄ±da boÅŸ kovan bulundu. Olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken polis kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi arÄ±yor.