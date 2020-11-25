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25.11.2020 - 16:37 |

Demirören Medya gazeteleri her sabah okuyucuyla kapıda buluşuyor

Demirören Medya, Covid-19 salgını çerçevesinde yeniden gündeme gelen sokağa çıkma kısıtlamalarında gazete okuma keyfini evlere taşıyor.

Demirören Medya gazeteleri her sabah okuyucuyla kapıda buluşuyor

Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri el değmeden paketlenerek, Getir ve yakala.co aracılığıyla okuyucularının kapılarına kadar getirilebiliyor.

Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya; Hürriyet, Milliyet, Posta veya Fanatik gazetelerini okumak isteyen okurlarını dilediği gazeteyle buluşturuyor. Gündeme gelen yeni tedbirler çerçevesinde, sabah erkenden gazetelerini almak isteyen okurlar, dilediği gazeteyi Getir ve yakala.co üzerinden sipariş vererek okuma fırsatını elde ediyor.

Yakala.co siparişleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya; Getir siparişleri ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Bodrum, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova’da verilebiliyor.

Doğru ve güvenilir haberleri, zengin yazar kadrosuyla Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerini Getir ve yakala.co aracılığıyla okurlarıyla buluşturan Demirören Medya, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de okuyucularını yalnız bırakmıyor.

Gazetelerini sipariş vermek isteyen okurlar Getir’i iPhone ve Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yakala.co üzerinden de hem aplikasyon hem de online platform üzerinden sipariş verilebiliyor.

Demirören Medya gazeteleri her sabah okuyucuyla kapıda buluşuyor

 

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