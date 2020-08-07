Deniz taksileriyle güvenli ulaşım

İstanbul Valiliği bünyesinde yürütülecek bir çalışmayla deniz taksileri için yeni bir yönerge çalışması başlatılırken İBB, UKOME toplantısında turizm teknelerinin denetlenmesi için komisyon kurulmasını teklif etti.

Geçtiğimiz günlerde Heybeliada açıklarında bir deniz taksisi belirlenemeyen bir sebeple alabora olmuş, içerisinde bulunan 27 kişi polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Ruhsatı da yokmuş

Facianın eşiğinden dönerken teknenin ise ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu olayın ardından deniz taksileri yeniden gündeme gelirken valilik bünyesinde yürütülecek bir çalışmayla deniz taksileri için yeni bir yönerge çalışması yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, liman ve sahil güvenlik komutanlıklarının tespit ve görüşleriyle hazırlanacak yönergeyle deniz taksileriyle yapılan ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi öngörülüyor.

Tekne ruhsatının İBB tarafından değil Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından verildiğini söyleyen İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, şu ifadeleri kullandı: “İBB sadece hat verme yetkisine sahip. Deniz taksiciliği özelinde valiliğimiz ile bir toplantı yaptık. Toplantıya Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İBB yetkilileri katıldı. Deniz taksileri için geçmişte bir yönerge yazılmış fakat meclisten geçmemiş. Atıl kalmış.”

“Tekrar yönerge hazırlanması konusunda bir komisyon kuruldu. Bu çalışmalara başladık. Bu kapsamda deniz taksileri için yeni bir yönerge çıkacak. Aynı zamanda biz bu turizm teknelerine düzenleme getirilmesi önerisini getirdik. UKOME yetkilileri bu önerimizi alt komisyona havale etti. Birçok kurum bunun içerisinde.

İBB bunun bir tarafı olmaması rağmen şehrin içerisinde olduğundan ‘İBB denetlemiyor mu’ sorularını alıyoruz. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve tarafları bir araya getirmek için böyle bir teklifle gittik. Denetim komisyonunun kurulması için alt komisyonda çalışmalar yürütülüyor.”

‘Ekonomik tekne üretmek istiyoruz’

İBB olarak daha güvenilir ve ekonomik olacak yeni bir deniz taksisi projesinin çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Dedetaş, şunları anlattı: “Daha öncesinde deniz taksilerinde bir proje yapılmış ve sonrasında rafa kalkmış. Başkanımızın onayıyla biz yeni bir deniz taksisi projesi başlatıyoruz. Biz Şehir Hatları olarak üretim ve tasarım kısmında yer alacağız.

Daha önceki uygulamalarda ücretle ilgili sıkıntılar olmuş. Biz şimdi onu tersine çevireceğiz. Son kullanıcı maliyetini düşürmek için üretim ve tasarım kısımlarını içerde yapmayı Şehir Hatları bünyesinde yapacağız. Ekonomik ve güvenli tekneler üretmek istiyoruz. Ekonomik tekne üretmenin maliyeti de yolcuya pozitif yansısın istiyoruz. Şehir hatları olarak bu sorumluluğu aldık. İşin işletme kısmını İBB kendi kurumsallığında yürütecek.”