Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Salgın nedeniyle alınan kararla 3 Nisan'dan itibaren şehre giriş çıkışlar seyahat iznine bağlanan Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla gece yarısından sonra bu uygulama kalktı. 39 gün sonra kalkan kısıtlamayla birlikte, kontrol noktalarında artık sadece sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek çıkanlar ise, sağlık merkezine yönlendiriliyor.

Denizli Valisi Hasan Karahan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla, şehre giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığını, 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını belirtti.