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12.01.2021 - 09:53 |

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Son depremler listesi

Denizli'de deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karateke mahallesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı. İşte Türkiye'de 12 Ocak'ta meydana gelen son depremler listesi...

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Son depremler listesi

Denizli'de deprem mi oldu sorusu merak içerisinde araitırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.

Deprem yerel saatle 09:30'da meydana gelirken AFAD depremin merkez üssünü Pamukkale olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise Honaz/Karateke olarak açıkladı.

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Denizlide deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi Son depremler listesi

Denizlide deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi Son depremler listesi

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