Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Son depremler listesi

Denizli'de deprem mi oldu sorusu merak içerisinde araitırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.

Deprem yerel saatle 09:30'da meydana gelirken AFAD depremin merkez üssünü Pamukkale olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise Honaz/Karateke olarak açıkladı.

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