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07.07.2020 - 17:58 | | DHA

Denizli’de kan donduran olay! Evinin banyosunda kendisini iple tavana astı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Tayfur İ. (37) evinin banyosunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 20020 Sokak'taki sitenin 10'uncu katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Tayfur İ., evinin banyosunda kendisini iple tavana astı. Bir süre sonra Tayfur İ.'yi, tavana asılı halde hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tayfur İ.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Tayfur İ.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

 

 

Denizli'de evinin banyosuna kendini iple astıDenizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Tayfur İ. (37) evinin banyosunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
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